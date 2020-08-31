Поднятие танкера Delfi в Одессе не загрязнило Черное море, - Госэкоинспекция
31 августа, 2020, 19:49
Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что поднятие танкера Delfi в Одессе не привело к загрязнению Черного моря
Об этом он написал в Facebook.
"Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не обнаружено", - сообщил Малеванный.
Отметим, что 26 августа затонувшее возле Одессы судно поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-