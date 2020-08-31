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Espreso.tvОбществоПоднятие танкера Delfi в Одессе не загрязнило Черное море, - Госэкоинспекция

Поднятие танкера Delfi в Одессе не загрязнило Черное море, - Госэкоинспекция

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что поднятие танкера Delfi в Одессе не привело к загрязнению Черного моря

Об этом он написал в Facebook.

"Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не обнаружено", - сообщил Малеванный.

Отметим, что 26 августа затонувшее возле Одессы судно поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера.

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