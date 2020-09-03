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Espreso.tvОбществоРуководители МИД Украины и Польши обсудили подготовку визита Дуды

Руководители МИД Украины и Польши обсудили подготовку визита Дуды


фото: reuters
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау подготовку визита польского президента Анджея Дуды в Украину

Об этом сообщает пресс служба МИД Украины.

Дуда посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

"Визит польского президента будет содействовать развитию политического сотрудничества и позволит достичь новых договоренностей по широкому кругу вопросов повестки дня стратегического партнерства между Украиной и Польшей", - отметили в МИД.

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Во время разговора Кулеба отметил важность использования всех площадок для продвижения экономического и торгового сотрудничества между Украиной и Польшей в условиях пандемии коронавируса.

Министры также выразили общий настрой на положительное решение культурных и исторических вопросов.

Главы внешнеполитических ведомств уделили значительное внимание вопросу "Люблинского треугольника" и договорились ускорить подготовку к видеоконференции координаторов от МИД. Кулеба заявил, что формат должен усиливать свою роль в Центральной Европе.

Стороны отметили общность позиций по ситуации в Беларуси.

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