Руководители МИД Украины и Польши обсудили подготовку визита Дуды
Об этом сообщает пресс служба МИД Украины.
Дуда посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
"Визит польского президента будет содействовать развитию политического сотрудничества и позволит достичь новых договоренностей по широкому кругу вопросов повестки дня стратегического партнерства между Украиной и Польшей", - отметили в МИД.
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Во время разговора Кулеба отметил важность использования всех площадок для продвижения экономического и торгового сотрудничества между Украиной и Польшей в условиях пандемии коронавируса.
Министры также выразили общий настрой на положительное решение культурных и исторических вопросов.
Главы внешнеполитических ведомств уделили значительное внимание вопросу "Люблинского треугольника" и договорились ускорить подготовку к видеоконференции координаторов от МИД. Кулеба заявил, что формат должен усиливать свою роль в Центральной Европе.
Стороны отметили общность позиций по ситуации в Беларуси.
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