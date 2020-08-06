В Польше Дуда начал второй срок президентства и вспомнил об Украине в речи
Об этом сообщает Польское радио .
"Я хочу быть президентом в важных для всех поляков вопросах", - заявил Дуда во время своей инаугурационной речи.
Церемония состоялась в доме Сейма. Из-за эпидемии коронавируса у каждого из депутатов и приглашенных гостей проверяли температуру, каждый получил маску.
Во время Своей речи Дуда вспомнил об Украине, передает Радио Свобода .
"Особое возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ ... Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа - Украины", - сказал президент Польши.
- Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. Оппонента Дуди, представителя либеральной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковського, отдали голоса 48,97% избирателей. Явка на выборах составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.
- Президент Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах и пригласил в Украину.
- Президент США Дональд Трамп поздравил польского коллегу Анджея Дуду с переизбранием на пост главы государства на второй срок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
Читайте также
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия