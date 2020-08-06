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Espreso.tvОбществоВ Польше Дуда начал второй срок президентства и вспомнил об Украине в речи

В Польше Дуда начал второй срок президентства и вспомнил об Украине в речи


фото: reuters
Дуда официально начал свой второй президентский срок

Об этом сообщает Польское радио .

"Я хочу быть президентом в важных для всех поляков вопросах", - заявил Дуда во время своей инаугурационной речи.

Церемония состоялась в доме Сейма. Из-за эпидемии коронавируса у каждого из депутатов и приглашенных гостей проверяли температуру, каждый получил маску.

Во время Своей речи Дуда вспомнил об Украине, передает Радио Свобода .

"Особое возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ ... Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа - Украины", - сказал президент Польши.

  • Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. Оппонента Дуди, представителя либеральной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковського, отдали голоса 48,97% избирателей. Явка на выборах составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.
  • Президент Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах и пригласил в Украину.
  • Президент США Дональд Трамп поздравил польского коллегу Анджея Дуду с переизбранием на пост главы государства на второй срок.

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