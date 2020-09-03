"Динамо" нашло нового футболиста в Аргентине

3 сентября, 2020, 16:48

Аргентинский защитник Леонардо Годой может продолжить карьеру в киевском "Динамо"

Об этом сообщает Talleres mi pasión в twitter.

По информации источника, киевский клуб сделал официальное предложение аргентинскому "Тальересу" относительно трансфера 25-летнего аргентинца.

В прошлом сезоне правый защитник провел за аргентинский клуб 13 матчей и забил 2 мяча. Контракт Леонардо Годоя действует до лета 2021 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 млн евро.

- Talleres mi pasión (@TalleresMP) September 3, 2020

2 сентября форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил травму в контрольном матче сборной Люксембурга.