"Динамо" нашло нового футболиста в Аргентине
3 сентября, 2020, 16:48
Аргентинский защитник Леонардо Годой может продолжить карьеру в киевском "Динамо"
Об этом сообщает Talleres mi pasión в twitter.
По информации источника, киевский клуб сделал официальное предложение аргентинскому "Тальересу" относительно трансфера 25-летнего аргентинца.
В прошлом сезоне правый защитник провел за аргентинский клуб 13 матчей и забил 2 мяча. Контракт Леонардо Годоя действует до лета 2021 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 млн евро.
- Talleres mi pasión (@TalleresMP) September 3, 2020
- 2 сентября форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил травму в контрольном матче сборной Люксембурга.
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