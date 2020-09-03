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Espreso.tvОбществоНовые границы УИК и правила агитации: Рада не приняла изменения в Избирательный кодекс

Новые границы УИК и правила агитации: Рада не приняла изменения в Избирательный кодекс


фото: rada.gov.ua
Нардепы отклонили законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс

Об этом сообщает РБК-Украина.

За основу закон поддержали всего 108 депутатов, за направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата.

Председатель ВР Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.

Документом предлагались:

  • изменения границ участковых избирательных комиссий;
  • новые ограничения по ведению предвыборной агитации;
  • другие требования к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях;
  • выдвижение кандидатов местными организациями политических партий;
  • новый перечень документов для регистрации кандидатов в депутаты;
  • другие требования в избирательные бюллетени и порядок их изготовления;
  • изменения по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Этот документ предлагал исключить из кодекса положения об особенностях организации выборов депутатов горсовета с 2 млн жителей и более.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" № 805-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.
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