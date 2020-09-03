Новые границы УИК и правила агитации: Рада не приняла изменения в Избирательный кодекс

3 сентября, 2020, 11:17

Нардепы отклонили законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс

Об этом сообщает РБК-Украина.

За основу закон поддержали всего 108 депутатов, за направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата.

Председатель ВР Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.

Документом предлагались:

изменения границ участковых избирательных комиссий;

новые ограничения по ведению предвыборной агитации;

другие требования к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях;

выдвижение кандидатов местными организациями политических партий;

новый перечень документов для регистрации кандидатов в депутаты;

другие требования в избирательные бюллетени и порядок их изготовления;

изменения по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Этот документ предлагал исключить из кодекса положения об особенностях организации выборов депутатов горсовета с 2 млн жителей и более.