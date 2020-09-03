Новые границы УИК и правила агитации: Рада не приняла изменения в Избирательный кодекс
3 сентября, 2020, 11:17
Нардепы отклонили законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс
Об этом сообщает РБК-Украина.
За основу закон поддержали всего 108 депутатов, за направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата.
Председатель ВР Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.
Документом предлагались:
- изменения границ участковых избирательных комиссий;
- новые ограничения по ведению предвыборной агитации;
- другие требования к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях;
- выдвижение кандидатов местными организациями политических партий;
- новый перечень документов для регистрации кандидатов в депутаты;
- другие требования в избирательные бюллетени и порядок их изготовления;
- изменения по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов.
Этот документ предлагал исключить из кодекса положения об особенностях организации выборов депутатов горсовета с 2 млн жителей и более.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" № 805-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.
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