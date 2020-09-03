Карантин: Киев снова попал в "желтую зону"

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на сегодняшнем заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киев отнесли к "желтой зоне".

В "желтой зоне" будут Винница, Житомир, Чернигов, Ривно, Одесса, Хмельницкий и Николаев.

В населенных пунктах этой зоны запрещены посещение социальных учреждений, работа хостелов и ночных клубов, проведение массовых мероприятий в ресторанах для более 20 человек. Распространяются ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Напомним, согласно новому зонированию, Тернополь попал в "красную зону" с максимальными ограничениями.

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