Карантин: Киев снова попал в "желтую зону"
3 сентября, 2020, 18:52
Киев еще на две недели остается в "желтой зоне" карантина. Это означает продолжение запрета на работу ночных клубов и на массовые мероприятия в ресторанах
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По его словам, на сегодняшнем заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киев отнесли к "желтой зоне".
В "желтой зоне" будут Винница, Житомир, Чернигов, Ривно, Одесса, Хмельницкий и Николаев.
В населенных пунктах этой зоны запрещены посещение социальных учреждений, работа хостелов и ночных клубов, проведение массовых мероприятий в ресторанах для более 20 человек. Распространяются ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
- Напомним, согласно новому зонированию, Тернополь попал в "красную зону" с максимальными ограничениями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-