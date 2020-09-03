 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаГосавиаслужба позволила SkyUp летать из Украины в Берлин и Дюссельдорф

Госавиаслужба позволила SkyUp летать из Украины в Берлин и Дюссельдорф


фото: reuters
Государственная авиационная служба разрешила SkyUp летать из Киева в Берлин и Дюссельдорф три раза в неделю

Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

Согласно сообщению, авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты из Киева в Берлин и Дюссельдорф три раза в неделю.

В то же время, отмечается, что Госавиаслужба отказала SkyUp в предоставлении прав на выполнение рейсов в Мюнхен (Германия) четыре раза в неделю, Эр-Рияд и Джидду (Королевство Саудовская Аравия) дважды в неделю, а также в Брюссель (Бельгия) четыре раза в неделю.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

3 сентября, 2020 четверг

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать