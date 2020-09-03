Госавиаслужба позволила SkyUp летать из Украины в Берлин и Дюссельдорф

3 сентября, 2020, 12:04

Государственная авиационная служба разрешила SkyUp летать из Киева в Берлин и Дюссельдорф три раза в неделю

Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

Согласно сообщению, авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты из Киева в Берлин и Дюссельдорф три раза в неделю.

В то же время, отмечается, что Госавиаслужба отказала SkyUp в предоставлении прав на выполнение рейсов в Мюнхен (Германия) четыре раза в неделю, Эр-Рияд и Джидду (Королевство Саудовская Аравия) дважды в неделю, а также в Брюссель (Бельгия) четыре раза в неделю.

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