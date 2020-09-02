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Espreso.tvСпортЖитомирский клуб прогнал футболиста, который играл в "ЛНР"

Житомирский клуб прогнал футболиста, который играл в "ЛНР"


фото: fcavangard.com
Житомирское "Полесье" расторгло контракт с игроком Алексеем Лобовым

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Ультрас житомирского клуба узнали, что у футболиста скандальное прошлое. До 2013 года Лобов был игроком алчевской "Стали", а после начала войны на Донбассе остался на оккупированной территории и выступал в чемпионате "ЛНР".

По информации сайта Footballfacts, Алексей Лобов сменил четыре клуба (прим. - в период 2013-2016), которые выступают в чемпионате непризнанной республики. Позже он переехал в Краматорск и с 2017-го года играл в местном "Авангарде".

Ультрас пригрозили руководству решительными действиями, если Лобов останется в клубе. Ответ боссов житомирского клуба не заставил себя долго ждать. Директор "Полесье" Владимир Загурский сообщил, что клуб расторг арендное соглашение с полузащитником.

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