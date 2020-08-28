Скандал в первой лиге: житомирский клуб подписал футболиста с опытом игры в "ЛНР"

28 августа, 2020, 15:53

Житомирское "Полесье" пополнило состав игроком краматорского "Авангарда" Алексеем Лобовым

Об этом сообщает "Журнал Житомира".

Ультрас житомирского клуба узнали, что у футболиста скандальное прошлое. До 2013 года Лобов был игроком алчевской "Стали", однако после начала войны на Донбассе остался на оккупированной территории и выступал в чемпионате "ЛНР".

По информации сайта Footballfacts, Алексей Лобов сменил четыре клуба (прим. - в период 2013-2016), которые выступают в чемпионате непризнанной республики. Позже он переехал в Краматорск и с 2017-го года играл в местном "Авангарде".

Руководство "Полесья" уже знает об инциденте, но пока его не комментирует и футболист до сих пор остается в составе житомирян.