Скандал в первой лиге: житомирский клуб подписал футболиста с опытом игры в "ЛНР"
Об этом сообщает "Журнал Житомира".
Ультрас житомирского клуба узнали, что у футболиста скандальное прошлое. До 2013 года Лобов был игроком алчевской "Стали", однако после начала войны на Донбассе остался на оккупированной территории и выступал в чемпионате "ЛНР".
По информации сайта Footballfacts, Алексей Лобов сменил четыре клуба (прим. - в период 2013-2016), которые выступают в чемпионате непризнанной республики. Позже он переехал в Краматорск и с 2017-го года играл в местном "Авангарде".
Руководство "Полесья" уже знает об инциденте, но пока его не комментирует и футболист до сих пор остается в составе житомирян.
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