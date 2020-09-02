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Espreso.tvОбществоИзраиль ослабил блокаду Сектора Газа, - СМИ

Израиль ослабил блокаду Сектора Газа, - СМИ


фото: reuters
В Израиле решили ослабить блокаду Сектора Газа

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники Синьхуа.

"В службах безопасности Палестины рассказали, что Израиль открыл пункт пересечения границы и позволил доставку в анклав горючего и других важных товаров", - пишут в издании.

Сообщается, что Израиль пропустил в Палестину грузовики с товарами и бензовозы, отменив 20-дневный запрет.

"После обострения противостояния между ХАМАСом и Израилем, Иерусалим усилил свои меры по Сектору Газа, чтобы заставить ХАМАС прекратить запускать самодельные снаряды на юг Израиля", - говорится в материале.

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"Источники рассказали Синьхуа, что после разрешения на доставку в Газу горючего, единственная электростанция начнет работу после того, как производство электроэнергии для более 2 млн жителей анклава было прекращено 16 августа", - подытоживает Синьхуа.

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