Израиль ослабил блокаду Сектора Газа, - СМИ
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники Синьхуа.
"В службах безопасности Палестины рассказали, что Израиль открыл пункт пересечения границы и позволил доставку в анклав горючего и других важных товаров", - пишут в издании.
Сообщается, что Израиль пропустил в Палестину грузовики с товарами и бензовозы, отменив 20-дневный запрет.
"После обострения противостояния между ХАМАСом и Израилем, Иерусалим усилил свои меры по Сектору Газа, чтобы заставить ХАМАС прекратить запускать самодельные снаряды на юг Израиля", - говорится в материале.
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"Источники рассказали Синьхуа, что после разрешения на доставку в Газу горючего, единственная электростанция начнет работу после того, как производство электроэнергии для более 2 млн жителей анклава было прекращено 16 августа", - подытоживает Синьхуа.
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