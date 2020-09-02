Израиль ослабил блокаду Сектора Газа, - СМИ

2 сентября, 2020, 08:18

В Израиле решили ослабить блокаду Сектора Газа

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники Синьхуа.

"В службах безопасности Палестины рассказали, что Израиль открыл пункт пересечения границы и позволил доставку в анклав горючего и других важных товаров", - пишут в издании.

Сообщается, что Израиль пропустил в Палестину грузовики с товарами и бензовозы, отменив 20-дневный запрет.

"После обострения противостояния между ХАМАСом и Израилем, Иерусалим усилил свои меры по Сектору Газа, чтобы заставить ХАМАС прекратить запускать самодельные снаряды на юг Израиля", - говорится в материале.

"Источники рассказали Синьхуа, что после разрешения на доставку в Газу горючего, единственная электростанция начнет работу после того, как производство электроэнергии для более 2 млн жителей анклава было прекращено 16 августа", - подытоживает Синьхуа.