Война в Секторе Газа: ХАМАС объявил о заключении соглашения с Израилем по деэскалации напряженности
31 августа, 2020, 22:26
В понедельник вечером, 31 августа, палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о достижении соглашения с Израилем о прекращении эскалации конфликта в Секторе Газа
Об этом сообщает газета Тһе Jerusalem Post.
Палестинская сторона заявила, соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. Представители службы безопасности Израиля подтвердили это сообщение.
Отметим, ситуация между Израилем и движением ХАМАС обострилась в августе.
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