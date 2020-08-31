Война в Секторе Газа: ХАМАС объявил о заключении соглашения с Израилем по деэскалации напряженности

31 августа, 2020, 22:26

В понедельник вечером, 31 августа, палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о достижении соглашения с Израилем о прекращении эскалации конфликта в Секторе Газа

Об этом сообщает газета Тһе Jerusalem Post.

Палестинская сторона заявила, соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. Представители службы безопасности Израиля подтвердили это сообщение.

Отметим, ситуация между Израилем и движением ХАМАС обострилась в августе.

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