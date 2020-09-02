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Espreso.tvОбществоВ Киеве в первый день сентября установлены два температурных рекорда

В Киеве в первый день сентября установлены два температурных рекорда


фото: ukranews
Среднесуточная температура воздуха 1 сентября 2020 года составляла 27,4 градусов тепла. Это на 1,8 градусов выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 2015 года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 21,7ºС, что на 3,0ºС превысило климатическую норму. Это позволило ему занять вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, температура в ночь на 1 сентября не опустилась ниже 21,9 градусов, превысив на 3,0 градусов предыдущий рекорд для этого дня, установленный в 2004 году.

Среднесуточная температура воздуха составляла + 27,4 ° С, что на 1,8 ° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 2015 года. Она превысила климатическую норму на 10,4 ° С.

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