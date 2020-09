Рекорд в Киеве: ночь на 1 сентября стала самой теплой за все время наблюдений

1 сентября, 2020, 13:27

В столице в ночь на 1 сентября температура не опустилась ниже 21,9 ° C, чего не фиксировалось за 140 лет

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9 ° C. Предварительное рекордное значение 2004 + 18,9 ° C превышено аж на 3 ° C", - говорится в сообщении.