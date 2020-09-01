Рекорд в Киеве: ночь на 1 сентября стала самой теплой за все время наблюдений
1 сентября, 2020, 13:27
В столице в ночь на 1 сентября температура не опустилась ниже 21,9 ° C, чего не фиксировалось за 140 лет
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9 ° C. Предварительное рекордное значение 2004 + 18,9 ° C превышено аж на 3 ° C", - говорится в сообщении.
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