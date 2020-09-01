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Espreso.tvОбществоРекорд в Киеве: ночь на 1 сентября стала самой теплой за все время наблюдений

Рекорд в Киеве: ночь на 1 сентября стала самой теплой за все время наблюдений


фото: reuters
В столице в ночь на 1 сентября температура не опустилась ниже 21,9 ° C, чего не фиксировалось за 140 лет

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9 ° C. Предварительное рекордное значение 2004 + 18,9 ° C превышено аж на 3 ° C", - говорится в сообщении.

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