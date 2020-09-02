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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" офисный центр "Парковый"

В Киеве "заминировали" офисный центр "Парковый"

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании офисного ценра "Парковый" на Парковой дороге, 16 а

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"Поступило анонимное сообщение о заминировании офисного ценра "Парковый", - говорится в сообщении.

На месте работают кинологи и полиция. Ищут взрывчатку.
  • Напомним, что 31 августа в офисном центре "Парковый" состоялся съезд партии "Слуга народа".

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