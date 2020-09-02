В Киеве "заминировали" офисный центр "Парковый"
2 сентября, 2020, 19:29
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании офисного ценра "Парковый" на Парковой дороге, 16 а
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"Поступило анонимное сообщение о заминировании офисного ценра "Парковый", - говорится в сообщении.
На месте работают кинологи и полиция. Ищут взрывчатку.
- Напомним, что 31 августа в офисном центре "Парковый" состоялся съезд партии "Слуга народа".
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