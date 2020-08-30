Несмотря на вспышку COVID-19 в офисе "Слуги народа", там проведут съезд с участием Зеленского

30 августа, 2020, 11:00

В офисе партии "Слуга народа" недавно произошла вспышка коронавируса и обнаружили сразу восьмерых больных

Об этом сообщил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС.

Именно вспышкой коронавируса господин Арахамия объяснил причину, почему партия несколько раз переносила проведение съезда накануне старта избирательной кампании на местных выборах 25 октября.

"Организационные причины. Когда мы назначили дату съезда, у нас восемь человек в офисе партии заболели коронавирусом, была такая вспышка. Мы всех протестовали, мы там все дезинфицировали", - заявил Арахамия.

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Сначала съезд анонсировали на 29 августа, затем 30 августа, а в конце съезд состоится в понедельник, 31 августа, в офисе политической силы в выставочном центре "Парковый" - на крыше. То есть непосредственно на том месте, которое больше известно как "вертолетная площадка Януковича".

Предполагается, что на съезде выступит президент Украины Владимир Зеленский .

Съезд пройдет в открытом режиме, на нем будут присутствовать сотни людей, в том числе много журналистов.

Пока же, как уточняет BBC, в офисе "Слуги народа" продолжаются двухдневные курсы для кандидатов на местных выборах.

Голосование на очередных местных выборах в Украине назначено на воскресенье, 25 октября.

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