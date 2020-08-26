"Будет основание на что-то опереться": Кравчук заявил, что до заседания ТКГ разработают документ по местным выборам в ОРДЛО

26 августа, 2020, 14:30

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что к началу Минского заседания ТКГ, украинская сторона подготовит документ о местных выборах в ОРДЛО

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV .

На вопрос возможен ли срыв переговоров в Минске, если Украина не выполним требование о местных выборах в ОРДЛО, Кравчук заявил, что украинская сторона подготовит документ по этому поводу.

"Когда начнется Минское заседание ТКГ, у нас уже будет документ, я пока не знаю какого характера, подготовленный рабочей группой. И по крайней мере я скажу так: речь идет о демократическом парламенте Украины. Что для того, чтобы принять документ, его нужно всесторонне проанализировать на основании всех документов, законов и конституции Украины. Если это вас не устраивает, то предложите что-то другое. По крайней мере, для меня это будет уже основание опереться на что-то. Я не просто буду говорить заявления, слова, обещания - я покажу соответствующий документ", - подчеркнул он .

На вопрос успеет ли рабочая группа выработать соответствующий документ до среды, 2 сентября, Кравчук ответил: "Я надеюсь".

26 августа народный депутат от фракции "СН" Александр Качура заявил, что в Верховной Раде создадут рабочую группу по обращению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука относительно выборов в ОРДЛО.

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