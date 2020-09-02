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Espreso.tvОбщество"Марксистская дискриминационная организация": Трамп раскритиковал движение Black Lives Matter

"Марксистская дискриминационная организация": Трамп раскритиковал движение Black Lives Matter


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп раскритиковал движение Black Lives Matter, которое активизировалось после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и стало главной движущей силой беспорядков, прокатившихся по Соединенным Штатам

Об этом сообщает Fox News.

"Когда я впервые услышал о Black Lives Matter, я сказал:" Это ужасное название. Оно дискриминационное. Это плохо для черных людей. Это плохо для всех", - заявил президент США.

Дональд Трамп также предположил, что движение Black Lives Matter является "марксистской организацией".

  • Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
  • Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций, на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.

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