"Марксистская дискриминационная организация": Трамп раскритиковал движение Black Lives Matter
2 сентября, 2020, 10:44
Президент США Дональд Трамп раскритиковал движение Black Lives Matter, которое активизировалось после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и стало главной движущей силой беспорядков, прокатившихся по Соединенным Штатам
Об этом сообщает Fox News.
"Когда я впервые услышал о Black Lives Matter, я сказал:" Это ужасное название. Оно дискриминационное. Это плохо для черных людей. Это плохо для всех", - заявил президент США.
Дональд Трамп также предположил, что движение Black Lives Matter является "марксистской организацией".
- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций, на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.
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