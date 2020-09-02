"Были в неадекватном состоянии": нардеп Поляков рассказал о нападении на него

2 сентября, 2020, 13:56

Нардеп Антон Поляков после нападения рассказал о самочувствии и описал людей, с которыми у него произошел конфликт

Об этом он сказал в комментарии Апострофу .

Поляков заявил, что полиция уже нашла машину нападающих. По словам депутата, он чувствует себя нормально и находится в Раде.

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Поляков отметил, что нападавшие были в неадекватном состоянии.

"Я трезвый, адекватный. Полиция приняла заявление, в больницу я съездил, потом поехал на работу. Номера машины, все приметы я передал. После заседания комитета поеду в районное отделение полиции", - сказал он.