"Были в неадекватном состоянии": нардеп Поляков рассказал о нападении на него
2 сентября, 2020, 13:56
Нардеп Антон Поляков после нападения рассказал о самочувствии и описал людей, с которыми у него произошел конфликт
Об этом он сказал в комментарии Апострофу .
Поляков заявил, что полиция уже нашла машину нападающих. По словам депутата, он чувствует себя нормально и находится в Раде.
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Поляков отметил, что нападавшие были в неадекватном состоянии.
"Я трезвый, адекватный. Полиция приняла заявление, в больницу я съездил, потом поехал на работу. Номера машины, все приметы я передал. После заседания комитета поеду в районное отделение полиции", - сказал он.
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