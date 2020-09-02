В Киеве напали на нардепа Полякова

2 сентября, 2020, 13:21

В Киеве неизвестный совершил нападение на народного депутата

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию поступило сообщение от врача об оказании помощи народному депутату.

По словам потерпевшего установлено, что в 04:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный избил его. После нападения депутат обратился в травмпункт.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают исправительные работы на срок до одного года, общественные работы до 200 часов, или штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к этому уголовного преступления", - добавили в полиции.

Первым об инциденте сообщило издание "Обозреватель". Отмечалось, что возле кафе "Джав" в Шевченковском районе Киева неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова. По информации издания, два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota.

Источники других изданий также подтверждают, что речь идет о Полякова.