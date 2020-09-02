Пожары на Харьковщине: эвакуировали 52 человека, один пострадал

2 сентября, 2020, 22:20

В результате пожаров, вспыхнувших 2 сентября на Харьковщине, эвакуировали 52 человека, огнем уничтожено 20 жилых домов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара уничтожено 20 жилых домов и 1 человек обратился в больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом. Для эвакуации населения привлечен автобус. На месте пожара эвакуированы 52 человека (40 человек из села Воробьевка и 12 человек из села Гряниковка", - говорится в сообщении.

Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея поселка Двуречная.

Напомним, в Двуречанском районе Харьковской области пылает уже 500 га леса.

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