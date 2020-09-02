Пожары на Харьковщине: 500 гектаров леса в огне, одно село полностью уничтожено

2 сентября, 2020, 21:36

В Двуречанском районе Харьковской области пылает уже 500 га леса вокруг трех основных очагов

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в телеграмме.

"По оперативной информации, пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основных очага возгорания, один из которых локализован. К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания", - говорится в заметке.

Как уточнила агентству Укринформ пресс-секретарь ОГА Ксения Ярикова, речь идет о селе Воробьевка, в Кутькивци и Гряникивци есть возгорание.

"Для эвакуации людей подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем", - отметил Кучер.

Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется.