Пожары на Харьковщине: 500 гектаров леса в огне, одно село полностью уничтожено
2 сентября, 2020, 21:36
В Двуречанском районе Харьковской области пылает уже 500 га леса вокруг трех основных очагов
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в телеграмме.
"По оперативной информации, пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основных очага возгорания, один из которых локализован. К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания", - говорится в заметке.
Как уточнила агентству Укринформ пресс-секретарь ОГА Ксения Ярикова, речь идет о селе Воробьевка, в Кутькивци и Гряникивци есть возгорание.
"Для эвакуации людей подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем", - отметил Кучер.
Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собирал совещание относительно лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине .
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