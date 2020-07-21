"Прямой" обратился к украинцам из-за давления ГБР

21 июля, 2020, 19:47

На "Прямом" заявили о давлении со стороны Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и ГБР с целью прекращения трансляции телеканала

Соответствующее заявление "Прямой" разместил на сайте.

"8 июля 2020 в эксклюзивном интервью телеканалу "ПРЯМОЙ" руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление в так называемом "деле Прямого канала" и была поставлена задача ареста телеканала, признав его предварительно вещественным доказательством. Корецкий отметил, что такие указания давал первый заместитель директора Государственного бюро расследований, бывший адвокат президента-беглеца Януковича Александр Бабиков. Основываясь на заявления руководителя следственной группы Государственного бюро расследований Олега Корецкого можно говорить о целенаправленном давлении на телеканал "ПРЯМОЙ" ", - говорится в заявлении.

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В редакции "Прямого" заявили, что особого внимания заслуживают действия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который, "к сожалению, стал инструментом против телеканала и в течение первого полугодия назначил три проверки телеканала "ПРЯМОЙ" без уважительных причин и без обоснования".

"При этом так и не найдя времени рассмотреть заявления о переоформлении лицензии, представленные обществом в декабре 2019 года. Полагаем, что целью этих проверок является лишение телеканала "ПРЯМОЙ", который осуществляет независимую редакционную политику и в эфире которого звучит критика действующей власти, возможности доносить информацию на многомиллионную аудиторию, путем аннулирования у телеканала эфирной цифровой лицензии ", - заявили на канале.

"Просим дать оценку вышеуказанному и принять меры реагирования на откровенное давление и политически мотивированное преследование вещателя, в частности, призвать Государственное бюро расследований и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прекратить незаконные действия, направленные на ограничение распространения в украинском информационном пространстве объективной информации", - отметили на канале.

Напомним, 9 января в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания поступило обращение с жалобами на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского", поэтому было принято решение о внеплановой выездной проверке телеканала

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