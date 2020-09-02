Нардеп Крулько подтвердил, что заболел COVID-19
2 сентября, 2020, 13:40
Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько подтвердил, что заболел COVID-19
Об этом он написал в Facebook.
"Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", - отметил Крулько.
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