Нардеп Крулько подтвердил, что заболел COVID-19

2 сентября, 2020, 13:40

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько подтвердил, что заболел COVID-19

Об этом он написал в Facebook.

"Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", - отметил Крулько.

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