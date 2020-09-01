Коронавирус обнаружили у нардепа от "Батькивщины" - СМИ

1 сентября, 2020, 20:27

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Согласным данным на сайте Верховной Рады, Крулько отсутствует в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb