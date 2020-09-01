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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили у нардепа от "Батькивщины" - СМИ

Коронавирус обнаружили у нардепа от "Батькивщины" - СМИ

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Согласным данным на сайте Верховной Рады, Крулько отсутствует в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.

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