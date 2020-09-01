Коронавирус обнаружили у нардепа от "Батькивщины" - СМИ
1 сентября, 2020, 20:27
Народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.
Согласным данным на сайте Верховной Рады, Крулько отсутствует в парламенте на пленарном заседании во вторник, 1 сентября. Однако неделю назад, 25 августа, в Раде он был.
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