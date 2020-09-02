Меркель заявила, что Германия намерена достроить "Северный поток-2"

2 сентября, 2020, 08:43

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила намерения властей завершить строительство газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщает DW .

Таким образом Меркель отреагировала на угрозу трех сенаторов из США ввести санкции против предприятий, если они будут способствовать строительству "Северного потока - 2".

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - заявила Меркель.

Она добавила, что строительство газпровода является важным фактором для экономики региона.

"Экономика должна продолжать работать, насколько это возможно. "Северный поток - 2" становится важным фактором для экономики Мекленбурга - Передней Померании", - отметила Меркель.