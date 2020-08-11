Участник "Северного потока-2" допустил возможность срыва проекта из-за санкций США
Об этом сообщает Reuters.
"По мере того, как США активизируют свои усилия по введению целевых санкций против проекта Северный поток-2, вероятность задержки или даже незавершения трубопровода растет", - говорится в отчете компании за первое полугодие.
Глава Uniper позже сказал, что худший сценарий развития событий - срыв проекта, но он не ожидает, что этот сценарий материализуется.
США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков Газпрома.
Участниками проекта "Северный поток-2", кроме Газпрома, являются европейские компании Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie.
23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.
Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате пообещал , что США сделают все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода.
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