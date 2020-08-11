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Espreso.tvОбществоУчастник "Северного потока-2" допустил возможность срыва проекта из-за санкций США

Участник "Северного потока-2" допустил возможность срыва проекта из-за санкций США


фото: gettyimages
Один из участников проекта строительства "Северного потока-2" Uniper во вторник предупредила о вероятности срыва проекта из-за санкций США

Об этом сообщает Reuters.

"По мере того, как США активизируют свои усилия по введению целевых санкций против проекта Северный поток-2, вероятность задержки или даже незавершения трубопровода растет", - говорится в отчете компании за первое полугодие.

Глава Uniper позже сказал, что худший сценарий развития событий - срыв проекта, но он не ожидает, что этот сценарий материализуется.

США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков Газпрома.

Участниками проекта "Северный поток-2", кроме Газпрома, являются европейские компании Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie.

23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов.

Проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Сенате пообещал , что США сделают все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода.

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