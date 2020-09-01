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Espreso.tvОбществоВакцина от COVID-19 для массового использования в Украине может появиться в марте, - Ляшко

Вакцина от COVID-19 для массового использования в Украине может появиться в марте, - Ляшко


фото: moz.gov.ua
Вакцина от коронавируса в Украине может появиться в начале марта 2021 года

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УП.Життя

"Мои оптимистичные прогнозы для массового использования - это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и доказана их безопасность и эффективность", - сказал Ляшко.

Он заявил, что неизвестно, откуда именно будет эта вакцина, поскольку шесть вакцин проходит клинические испытания.

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