Вакцина от COVID-19 для массового использования в Украине может появиться в марте, - Ляшко

1 сентября, 2020, 11:37

Вакцина от коронавируса в Украине может появиться в начале марта 2021 года

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УП.Життя

"Мои оптимистичные прогнозы для массового использования - это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и доказана их безопасность и эффективность", - сказал Ляшко.

Он заявил, что неизвестно, откуда именно будет эта вакцина, поскольку шесть вакцин проходит клинические испытания.

Министр здравоохранения Максим Степанов завил, что в Украине предприятия могут производить 30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год.