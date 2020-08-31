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Espreso.tvОбществоСтепанов: В Украине за год предприятия могут производить 30-40 млн доз вакцин от COVID-19

Степанов: В Украине за год предприятия могут производить 30-40 млн доз вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов завил, что в Украине предприятия могут производить 30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год

Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Если мы говорим о производстве вакцин, мы действительно рассматриваем эти возможности. Мы пообщались с нашими большими фармпредприятиями, которые имеют линии по производству вакцин. Если бы они работали на полную мощность, то я думаю, что это около 30-40 млн доз (вакцин от коронавируса, - ред.) в год, которые они могут производить ", - подчеркнул Степанов.

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