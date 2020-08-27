 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШколу на карантин могут закрыть, если учитель заразится COVID-19, - КГГА

Школу на карантин могут закрыть, если учитель заразится COVID-19, - КГГА

В Киевской городской государственной администрации объяснили, как будут реагировать, если учитель заболеет коронавирусом

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает "Цензор.НЕТ".

"Человек просто идет на самоизоляцию или в больницу, определяется круг контактных лиц, которые так же идут на самоизоляцию. Директор принимает решение, кто будет замещать учителя. Проводится тестирование, в зависимости от количества заболевших, если оно не в критическое, то процесс обучения продолжится" , - отметил Мондриевский.

Поскольку учитель может контактировать с классом (иногда даже с несколькими), решение будет приниматься в зависимости от ситуации, не исключается также и закрытие школы.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс идет на карантин, или учитель", - добавил он.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать