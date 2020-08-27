Школу на карантин могут закрыть, если учитель заразится COVID-19, - КГГА

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает "Цензор.НЕТ".

"Человек просто идет на самоизоляцию или в больницу, определяется круг контактных лиц, которые так же идут на самоизоляцию. Директор принимает решение, кто будет замещать учителя. Проводится тестирование, в зависимости от количества заболевших, если оно не в критическое, то процесс обучения продолжится" , - отметил Мондриевский.

Поскольку учитель может контактировать с классом (иногда даже с несколькими), решение будет приниматься в зависимости от ситуации, не исключается также и закрытие школы.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс идет на карантин, или учитель", - добавил он.

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