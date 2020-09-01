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Espreso.tvОбществоВ Киеве автомобиль вылетел на летнюю террасу McDonald&#39;s, два человека госпитализированы

В Киеве автомобиль вылетел на летнюю террасу McDonald's, два человека госпитализированы

В Киеве в Деснянском районе, на улице Бальзака водитель автомобиля Hyundai Sonata вылетел на летнюю террасу ресторана быстрого питания McDonald's

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"По словам свидетелей, то ли водитель спешил поесть и ошибся с въездом в МакДрайв, то ли перепутал педали, но автомобиль по неизвестным причинам ускорился и выехал на летнюю террасу ресторана, где за столиком находились люди", - говорится в сообщении.

Автомобиль снес столик с дороги. Вартови.Еспресо узнали, что двух человек госпитализировали  с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские, и следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства этого ДТП.

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