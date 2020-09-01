 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТихановская уточнила свою позицию по поводу аннексии Крыма

Тихановская уточнила свою позицию по поводу аннексии Крыма

Бывший кандадат в президенты Беларуси и один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что полуостров Крым "отошел другому государству в противоречие с международными законами"

Об этом она сказала в интервью LRT .

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым" de jure "Украинский, а" de facto "- российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие с этими законами ", - отметила Тихановская.

По ее словам, "ситуация с Крымом очень сложная" и у белорусов разные взгляды на этот вопрос.

"Мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединял нас", - добавила она.

Ранее Тихановская заявляла, что "вопрос о Крыме раскалывает общество", а ей "не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть".

Также она отмечала , что аннексированный Крым юридически - украинский, но фактически - российский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

1 сентября, 2020 вторник

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать