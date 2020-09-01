Тихановская уточнила свою позицию по поводу аннексии Крыма
Об этом она сказала в интервью LRT .
"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым" de jure "Украинский, а" de facto "- российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие с этими законами ", - отметила Тихановская.
По ее словам, "ситуация с Крымом очень сложная" и у белорусов разные взгляды на этот вопрос.
"Мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединял нас", - добавила она.
Ранее Тихановская заявляла, что "вопрос о Крыме раскалывает общество", а ей "не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть".
Также она отмечала , что аннексированный Крым юридически - украинский, но фактически - российский.
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