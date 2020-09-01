Тихановская уточнила свою позицию по поводу аннексии Крыма

1 сентября, 2020, 17:03

Бывший кандадат в президенты Беларуси и один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что полуостров Крым "отошел другому государству в противоречие с международными законами"

Об этом она сказала в интервью LRT .

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым" de jure "Украинский, а" de facto "- российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие с этими законами ", - отметила Тихановская.

По ее словам, "ситуация с Крымом очень сложная" и у белорусов разные взгляды на этот вопрос.

"Мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединял нас", - добавила она.

Ранее Тихановская заявляла, что "вопрос о Крыме раскалывает общество", а ей "не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть".

Также она отмечала , что аннексированный Крым юридически - украинский, но фактически - российский.

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