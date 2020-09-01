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Espreso.tvОбществоРодители могут самостоятельно выбирать форму обучения для детей, - Шмыгаль

Родители могут самостоятельно выбирать форму обучения для детей, - Шмыгаль


фото: reuters
В Украине есть возможность учиться при любой из форм обучения

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Он напомнил, что 1 сентября проходит в классической форме, однако в "красных зонах" обучение дистанционное.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашний. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что будут продолжать транслироваться телеуроки, чтобы дети в деревнях могли учиться дистанционно.

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Шмыгаль подчеркнул, что из бюджета регионам выделяются средства, из которых местные органы власти могут закупить средства индивидуальной защиты, антисептики и др.

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлениям соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, вузы будут работать так же, как школы и детсады. Однако если вузы будут находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

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