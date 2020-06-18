Рада поддержала в первом чтении законопроект об индексации размеров алиментов

18 июня, 2020, 18:13

Верховная Рада приняла за основу законопроект об индексации размеров алиментов

Об этом говорится в результатах голосования на сайте ВР.

Верховная Рада приняла за основу законопроект об индексации размеров алиментов.

За законопроект проголосовали 274 нардепа.

Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". Предполагается возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

Законопроектом предлагается уменьшение нагрузки на Государственный бюджет Украины в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и / или уменьшение размера таких выплат, а также уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

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