Рада поддержала в первом чтении законопроект об индексации размеров алиментов
Об этом говорится в результатах голосования на сайте ВР.
Верховная Рада приняла за основу законопроект об индексации размеров алиментов.
За законопроект проголосовали 274 нардепа.
Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". Предполагается возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.
Законопроектом предлагается уменьшение нагрузки на Государственный бюджет Украины в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и / или уменьшение размера таких выплат, а также уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.
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