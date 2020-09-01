"Колос" перед стартом в Лиге Европы подписал двух футболистов "Динамо"
1 сентября, 2020, 19:20
Футболисты киевского "Динамо" Евгений Исаенко и Владислав Кучерук проведут следующий сезон в ковалевском "Колосе"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона 2020/2021.
21-летний вратарь Владислав Кучерук в прошлом сезоне провел 14 матчей за молодежный состав Динамо. Голкипер является чемпионом мира-2019 U20.
20-летний Евгений Исаенко был капитаном молодежной команды и стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.
- 31 августа стало известно, что во втором квалификационном раунде Лиги Европы ковалевский "Колос" сыграет против греческого "Ариса" .
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