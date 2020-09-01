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Espreso.tvСпорт"Барселона" продала вице-чемпиона мира за 1,5 евро

"Барселона" продала вице-чемпиона мира за 1,5 евро


фото: fcbarcelona.com
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич вернулся в испанскую "Севилью" за 1,5 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны"

Испанские клубы договорились о дополнительных бонусах в размере 9 млн евро, которые будут выплачены "Барселоне", в зависимости от результатов хорвата в "Севильи".

Иван Ракитич уже выступал за андалузский клуб с 2011 по 2014 год. После чего перешел в "Барселону" за 18 млн евро, где получил 4 чемпионских титула и Кубок Лиги чемпионов. Футболист провел в "Барсе" 310 матчей, забил 35 голов и отдал 42 ассиста.

В 2018 году на чемпионате мира по футболу хорват занял второе место, проиграв в финале сборной Франции (4: 2).

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