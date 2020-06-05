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Espreso.tvСпорт"Севилья" намерена вернуть вице-чемпиона мира бесплатно

"Севилья" намерена вернуть вице-чемпиона мира бесплатно


фото: Getty Images
Испанская "Севилья" по окончании сезона намерена вернуть полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "Севилья" рассчитывает подписать 32-летнего хорвата бесплатно, несмотря на то что срок его контракта с "Барсой" заканчивается только в июне 2021 года.

Также возвращение Ракитича в андалузский клуб затрудняют его финансовые запросы. В "Барселоне" хавбек зарабатывает почти 8 млн евро в год после вычета налогов, что является огромной суммой для "Севильи".

Иван Ракитич выступал за андалузский клуб с 2011-го по 2014 год. После чего перешел в "Барселону", где получил 4 чемпонських титула и кубок Лиги чемпионов.

В 2018 году на чемпионате мира по футболу хорват занял второе место, проиграв в финале сборной Франции (4: 2).

 

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