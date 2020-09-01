Последний звонок Шкарлету: под Кабмином требуют отставки министра образования
1 сентября, 2020, 09:31
Среди пришедших - представители вузов, ученые.Главное требование активистов - отстранить от должности Сергея Шкарлета.
Фото Ильи Евлаш
Активисты пришли под здание Кабинета министров с акцией против и.о. министра образования Сергея Шкарлета
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.
Среди пришедших - представители вузов, ученые.Главное требование активистов - отстранить от должности Сергея Шкарлета.
Фото Ильи Евлаш
Активисты держат плакаты "Шева против Шкарлета", "Рукописи не горят, а плагиатор погорел".
- Ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата.
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