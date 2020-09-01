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Espreso.tvОбществоПоследний звонок Шкарлету: под Кабмином требуют отставки министра образования

Последний звонок Шкарлету: под Кабмином требуют отставки министра образования

Активисты пришли под здание Кабинета министров с акцией против и.о. министра образования Сергея Шкарлета

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Среди пришедших - представители вузов, ученые.Главное требование активистов - отстранить от должности Сергея Шкарлета.





Фото Ильи Евлаш

Активисты держат плакаты "Шева против Шкарлета", "Рукописи не горят, а плагиатор погорел".

  • Ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата.

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