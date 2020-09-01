Ослабить карантин не готовы Киев и 17 областей, - МЗ

1 сентября, 2020, 14:23

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области не готовы ослабить карантин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 1 сентября, в Украине не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Поэтому критериям Минздрав не соответствуют следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, для ослабления карантина регион должен отвечать всем трем критериям МЗ:

- загруженность коек в больницах должна составлять менее 50 процентов в течение пяти дней подряд;

- количество проведенных ПЦР-тестов должно быть больше 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости.

По состоянию на утро 1 сентября COVID-19 подтвердили у 2088 человек .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb