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Espreso.tvОбществоОслабить карантин не готовы Киев и 17 областей, - МЗ

Ослабить карантин не готовы Киев и 17 областей, - МЗ


фото: dialog.ua
Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области не готовы ослабить карантин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 1 сентября, в Украине не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Поэтому критериям Минздрав не соответствуют следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, для ослабления карантина регион должен отвечать всем трем критериям МЗ:

- загруженность коек в больницах должна составлять менее 50 процентов в течение пяти дней подряд;

- количество проведенных ПЦР-тестов должно быть больше 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости.

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