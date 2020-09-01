В Украине зафиксировали 2088 случаев COVID-19 за минувшие сутки
1 сентября, 2020, 08:59
За 31 августа COVID-19 подтвердили в 2088 человек
Об этом сообщает СНБО .
Также в сутки, 688 пациентов выздоровели, а 48 - умерли.
В общем коронавирус обнаружили уже в 123 303 человек. 2605 пациентов умерли и 57 802 человека выздоровели.
Ситуация по областям:
Винницкая обл - 4044 (+51)
Волынская обл - 5523 (+52)
Днепропетровская обл - 2398 (+49)
Донецкая обл - 1448 (+30)
Житомирская обл - 3382 (+80)
Закарпатская обл - 7600 (+84)
Запорожская обл - 1627 (31)
Ивано-Франковская обл - 9348 (+169)
Кировоградская обл - 816 (+2)
Киев - 13546 (+176)
Киевская обл - 5755 (+86)
Львовская обл - 14703 (+193)
Луганская обл - 320 (+5)
Николаевская обл - 1284 (32)
Одесская обл - 7494 (+211)
Полтавская обл - 808 (19)
Ровенская обл - 9269 (+87)
Сумская обл - 1532 (+62)
Тернопольская обл - 6194 (+180)
Харьковская обл - 9338 (+262)
Херсонская обл - 400 (+4)
Хмельницкая обл - 2519 (+38)
Черновицкая обл - 10420 (+117)
Черкасская обл - 1594 (+21)
Черниговская обл - 1941 (+47)
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-