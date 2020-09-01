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Espreso.tvЭкономикаОфис генпрокурора сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды в мошенничестве и отмывании денег

Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды в мошенничестве и отмывании денег

Правоохранители сообщили о подозрении организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, которые собирали деньги с социально незащищенных граждан с целью якобы инвестирования для получения сверхпроцентов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, правоохранители сообщили организатору пирамиды и его соучастникам о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных фирм. Участники схемы собирали деньги с граждан, в том числе на банковские счета благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов.

При этом деятельность проекта сопровождала мощная рекламная кампания для привлечения наименее социально защищенных граждан с низким уровнем финансовой грамотности и без предыдущего опыта инвестирования.

В пресс-службе добавили, что за время функционирования финансовой пирамиды, организаторы для легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше $100 тыс. каждый, драгоценности, движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $250 млн.

Отмечается, что по делу было проведено 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Правоохранители изъяли компьютеры, мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие доказательства.

В пресс-службе отметили, что противоправная деятельность организованной группы пока приостановлена. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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