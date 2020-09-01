Офис генпрокурора сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды в мошенничестве и отмывании денег

1 сентября, 2020, 12:46

Правоохранители сообщили о подозрении организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, которые собирали деньги с социально незащищенных граждан с целью якобы инвестирования для получения сверхпроцентов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, правоохранители сообщили организатору пирамиды и его соучастникам о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных фирм. Участники схемы собирали деньги с граждан, в том числе на банковские счета благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов.

При этом деятельность проекта сопровождала мощная рекламная кампания для привлечения наименее социально защищенных граждан с низким уровнем финансовой грамотности и без предыдущего опыта инвестирования.

В пресс-службе добавили, что за время функционирования финансовой пирамиды, организаторы для легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше $100 тыс. каждый, драгоценности, движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $250 млн.

Отмечается, что по делу было проведено 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Правоохранители изъяли компьютеры, мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие доказательства.

В пресс-службе отметили, что противоправная деятельность организованной группы пока приостановлена. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. По информации издания "НВ", на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий B2B Jewelry.

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