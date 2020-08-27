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Espreso.tvОбществоОрганизаторы финансовой пирамиды присвоили $250 млн, вкладчиками стали более 600 тыс граждан, - СБУ

Организаторы финансовой пирамиды присвоили $250 млн, вкладчиками стали более 600 тыс граждан, - СБУ


фото: СБУ
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц", - говорится в сообщении.
 
Пресс-служба СБУ отмечает, что за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

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