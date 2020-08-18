Bloomberg: Маск стал четвертым среди самых богатых людей в мире
18 августа, 2020, 08:27
Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал четвертым в рейтинге самых богатых людей мира
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг.
17 августа акции Tesla выросли на 11%, увеличив состояние Маска на $ 7,8 млрд.
По данным Bloomberg, состояние Маска оценивается в $ 84,8 млрд.
- Прототип ракеты-носителя Starship компании SpaceX, который планируют использовать для запуска космических миссий на Марс и Луну, поднялся в воздух на 150 метров и приземлился.
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