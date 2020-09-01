5 киевлян умерли от COVID-19 за минувшие сутки

1 сентября, 2020, 10:57

В Киеве 13 546 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Витапий Кличко в Telegram.

В 176 жителей столицы обнаружили COVID-19 за минувшие сутки.



Пять человек скончались. За весь период 213 киевлян умерли от осложнений вируса.

Заболели 101 женщина, 62 мужчин, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Среди них -11 медиков.



В больницы столицы госпитализировали 34 пациента.

В столице из COVID-19 в двух учителей закрыли на карантин школу .