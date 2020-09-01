5 киевлян умерли от COVID-19 за минувшие сутки
1 сентября, 2020, 10:57
В 176 жителей столицы обнаружили COVID-19 за минувшие сутки.
Заболели 101 женщина, 62 мужчин, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.
В Киеве 13 546 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Витапий Кличко в Telegram.
В 176 жителей столицы обнаружили COVID-19 за минувшие сутки.
Пять человек скончались. За весь период 213 киевлян умерли от осложнений вируса.
Заболели 101 женщина, 62 мужчин, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.
Среди них -11 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 34 пациента.
- В столице из COVID-19 в двух учителей закрыли на карантин школу .
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