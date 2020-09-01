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Espreso.tvОбщество5 киевлян умерли от COVID-19 за минувшие сутки

5 киевлян умерли от COVID-19 за минувшие сутки


фото: reuters
В Киеве 13 546 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Витапий Кличко в Telegram.

В 176 жителей столицы обнаружили COVID-19 за минувшие сутки.

Пять человек скончались. За весь период 213 киевлян умерли от осложнений вируса.

Заболели 101 женщина, 62 мужчин, 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.
Среди них -11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента.

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