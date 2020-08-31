Wizz Air до конца сентября отменяет все рейсы из Украины в Будапешт

31 августа, 2020, 15:56

Wizz Air с 1 сентября отменит пять авиарейсов из Украины в Будапешт

Об этом пишет lowcost.ua.

Согласно сообщению, уже с 1 сентября Wizz Air к минимуму сократит выполнение рейсов из аэропортов Будапешт и Дебрецен. Под сокращение подпадут и рейсы в венгерской столице из пяти городов Украины.

В частности, будут отменены рейсы Киев - Будапешт (до 30 сентября), Львов - Будапешт (до 1 октября), Запорожье - Будапешт (до 2 октября), Одесса - Будапешт (до 2 октября) и Харьков - Будапешт (до 3 октября).

В целом, отметили в издании, авиакомпания планирует отменить рейсы по более 60 направлениям из Будапешта и Дебрецена.

Напомним, 31 августа Венгрия обновила и уточнила правила въезда и транзита страной граждан Украины с 1 сентября.

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