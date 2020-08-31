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Espreso.tvМирВзрывы в Бейруте Президент Ливана назначил нового премьер-министра

Взрывы в Бейруте Президент Ливана назначил нового премьер-министра

Президент Ливана Мишель Аун назначил бывшего посла в Германии Мустафу Адибе новым премьер-министром страны

Об этом сообщает CNN.

Президент Ливана Мишель Аун назначил бывшего посла в Германии Мустафу Адибе новым премьер-министром страны вместо Гасана Диаба, правительство которого объявило об отставке после смертельных взрывов в порту Бейрута.

Его кандидатуру уже утвердили в парламенте.

Теперь Адиб должен сформировать новое правительство.

Ранее, с 2013 года Адиб работал послом Ливана в Германии и помогал в должности советника бывшему премьеру Наджибу Микати.

  • Напомним, Кабинет премьер-министра Ливана ушел в отставку из-за взрывов в Бейруте.

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