Взрывы в Бейруте Президент Ливана назначил нового премьер-министра
31 августа, 2020, 20:18
Президент Ливана Мишель Аун назначил бывшего посла в Германии Мустафу Адибе новым премьер-министром страны
Об этом сообщает CNN.
Президент Ливана Мишель Аун назначил бывшего посла в Германии Мустафу Адибе новым премьер-министром страны вместо Гасана Диаба, правительство которого объявило об отставке после смертельных взрывов в порту Бейрута.
Его кандидатуру уже утвердили в парламенте.
Теперь Адиб должен сформировать новое правительство.
Ранее, с 2013 года Адиб работал послом Ливана в Германии и помогал в должности советника бывшему премьеру Наджибу Микати.
- Напомним, Кабинет премьер-министра Ливана ушел в отставку из-за взрывов в Бейруте.
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