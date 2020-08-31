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Espreso.tvОбществоВ Украине нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов

В Украине нашли "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина нашла "идеальный баланс" между карантинными ограничениями, которые внедряют в разных регионах в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны

Об этом он заявил эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями, которые внедряют в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, но при этом мы живем в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми", - отметил Степанов .

По его словам, степень карантина зависит "от уровня эпидопасности, от количества нововыявленных больных на 100 тыс. населения".

"Потому что 100 больных в Киеве и 100 больных в небольшом районном центре - это совершенно разные цифры", - подчеркнул министр.

  • По состоянию на утро 31 августа COVID-19 подтвердили еще у 2141 человека.

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