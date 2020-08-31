В Украине за сутки зафиксировали 2 141 новый случай COVID-19

31 августа, 2020, 09:04

За 30 августа COVID-19 подтвердили у еще 2 141 человека

Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБО.

Выздоровели за сутки 380 пациентов. 30 - умерли от осложнений.

Всего в Украине коронавирус обнаружили у 121 215 человек. Из них 2 557 пациентов умерли и 57 114 человек выздоровели.

Больше всего больных в сутки зафиксировали в Киеве - 277 человек, 189 - в Одесской области, 187 - в Харьковской, 165 - в Ивано-Франковской, 158 - в Черновицкой.