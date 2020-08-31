В Украине за сутки зафиксировали 2 141 новый случай COVID-19
31 августа, 2020, 09:04
За 30 августа COVID-19 подтвердили у еще 2 141 человека
Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБО.
Выздоровели за сутки 380 пациентов. 30 - умерли от осложнений.
Всего в Украине коронавирус обнаружили у 121 215 человек. Из них 2 557 пациентов умерли и 57 114 человек выздоровели.
Больше всего больных в сутки зафиксировали в Киеве - 277 человек, 189 - в Одесской области, 187 - в Харьковской, 165 - в Ивано-Франковской, 158 - в Черновицкой.
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