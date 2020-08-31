В "красной" зоне карантина выборы отменять не будут, - Ляшко

31 августа, 2020, 07:45

В "красной" карантинной зоне не отменят голосования на местных выборах 25 октября из-за распространения COVID-19 в Украине

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из каналов, передает РБК-Украина .

По его словам, разделение на зоны карантина не повлияет на проведение выборов.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - отметил Ляшко.

Читайте также: "Из-за роста эпидугрозы": Данилов считает, что местные выборы в Украине могут быть самыми сложными за последнее время

Он добавил, что при подготовке к выборам брали пример с Польши, и сейчас готовы рекомендации для безопасности всех людей.

Местные выборы запланированы на 25 октября.