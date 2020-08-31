В "красной" зоне карантина выборы отменять не будут, - Ляшко
31 августа, 2020, 07:45
В "красной" карантинной зоне не отменят голосования на местных выборах 25 октября из-за распространения COVID-19 в Украине
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из каналов, передает РБК-Украина .
По его словам, разделение на зоны карантина не повлияет на проведение выборов.
"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - отметил Ляшко.
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Он добавил, что при подготовке к выборам брали пример с Польши, и сейчас готовы рекомендации для безопасности всех людей.
- Местные выборы запланированы на 25 октября.
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