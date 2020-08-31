 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ "красной" зоне карантина выборы отменять не будут, - Ляшко

В "красной" зоне карантина выборы отменять не будут, - Ляшко


фото: 5 канал
В "красной" карантинной зоне не отменят голосования на местных выборах 25 октября из-за распространения COVID-19 в Украине

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из каналов, передает РБК-Украина .

По его словам, разделение на зоны карантина не повлияет на проведение выборов.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", - отметил Ляшко.

Читайте также: "Из-за роста эпидугрозы": Данилов считает, что местные выборы в Украине могут быть самыми сложными за последнее время

Он добавил, что при подготовке к выборам брали пример с Польши, и сейчас готовы рекомендации для безопасности всех людей.

  • Местные выборы запланированы на 25 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

31 августа, 2020 понедельник

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать