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Espreso.tvОбщество"Из-за роста эпидугрозы": Данилов считает, что местные выборы в Украине могут быть самыми сложными за последнее время

"Из-за роста эпидугрозы": Данилов считает, что местные выборы в Украине могут быть самыми сложными за последнее время


фото: pravda.com.ua
Местные выборы 25 октября могут стать самыми сложными за последнее время из-за того, что голосование будет проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

"Выборы в местные советы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы", - заявил Данилов.

По его словам, цифры, которые сегодня есть, дают понимание того, что нельзя допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов.

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