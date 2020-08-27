"Из-за роста эпидугрозы": Данилов считает, что местные выборы в Украине могут быть самыми сложными за последнее время
27 августа, 2020, 16:50
Местные выборы 25 октября могут стать самыми сложными за последнее время из-за того, что голосование будет проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.
"Выборы в местные советы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы", - заявил Данилов.
По его словам, цифры, которые сегодня есть, дают понимание того, что нельзя допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила выборы на 25 октября.
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