У жителя Эквадора обнаружили два штамма коронавируса

31 августа, 2020, 13:07

В Эквадоре зарегистрировали первый в стране случай повторного заражения коронавируса - у местного жителя обнаружили два штамма COVID-19

Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что первый раз человек заразился в мае, и тогда болезнь протекала в легкой форме. А в августе, когда обнаружили повторное заражение, симптомы были уже средней тяжести. Сделанный в июле тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Медики установили, что во время второго инфицирования у пациента наблюдалось повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус. Это значит, что в его организме уже были антитела.

Ранее повторное инфицирование коронавируса обнаружили в США - течение болезни тоже было тяжелее, чем в предыдущий раз. По мнению ученых, это свидетельствует, что иммунитет после заражения не является абсолютным и возможны множественные инфекции.

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О первых случаях повторного инфицирования коронавируса также сообщали в Гонконге, Бельгии и Нидерландах.

По последним данным портала Worldometer, в мире подтверждено 25 406 588 случаев COVID-19, в том числе 850,5 тыс. летальных, выздоровели 17 656 700 человек.

Антилидерами по заболеваемости остаются США, Бразилия, Индия и Россия.

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